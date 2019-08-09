"Всю одежду сразу сожгли. Радиационное облучение". Baza о пострадавших в Северодвинске

Пострадавшие при взрыве в Северодвинске имеют два диагноза, второй из которых "радиационное облучение". Об этом сообщает канал Baza со ссылкой на свои источники в Минобороны.

Так, по данным канала, наряду с диагнозом "тяжелые взрывные травмы" пострадавшие имеют вторую запись - "радиационное облучение". Все шестеро скоро будут в Москве – их должны направить в государственный биофизический центр имени Бурназяна. Одежду раненых уже сожгли – сразу после госпитализации. Точно также поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь пострадавшим.

Напомним, инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Известно о двух погибших и 15 пострадавших. Причиной пожара, предположительно, стала детонация боеприпасов. накануне датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришёл в норму - 0,3 микрозиверта в час. Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.