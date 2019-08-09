31 Августа 2020
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Общество В России
школьная форма, одежда (2016) | Фото:http://m.dhgate.com/

Национальный стандарт по школьной форме в России утвердят в 2020 году

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году.

В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки, сообщают "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова и Росстандарт. Там отметили, что ПНСТ принимается для того, чтобы проверить новые требования на практике до утверждения ГОСТа. По оценкам экспертов, сегодня до 80% рынка одежды для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами.

По словам министра, появление стандарта и уточнение требований к школьной форме поможет избежать "эффекта скафандра", когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка. Синтетика не способна впитывать, удерживать влагу и дышать, поэтому если ее много в составе изделия, это делает одежду неудобной для ежедневного использования, подчеркнул Денис Мантуров.

Также в стандарт на школьную форму включат качественные характеристики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

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Национальный стандарт по школьной форме в России утвердят в 2020 году

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Теги: школьная форма, стандарт, гост, качество



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Ранее 16.07.2020 01:57 Мск Стандарт на школьную форму появится в России

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