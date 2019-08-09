Советник американского посольства вызван в МИД после митинга 3 августа

Советник-посланника американского посольства США вызвали в МИД РФ из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа. Ему было сделано представление.

"Сообщили, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что это представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела России.

Напомним, официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявила, что дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.

Как отметила представитель МИДа, американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые состоялись 3 августа в Москве. Претензии к германской стороне Захарова связала с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

В Госдуме предложили созвать внеочередное заседание совета и обсудить создание рабочей группы по расследованию возможного вмешательствах в выборы в РФ извне.