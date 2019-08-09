Начнут в пятницу, продолжат в выходные: ГИБДД Свердловской области будет искать пьяных водителей

В пятницу и предстоящие выходные дни ГИБДД Свердловской области проведет масштабные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В рейдах будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, а также сотрудники аппарата управления ГИБДД. Они будут искать водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как добавили в ведомстве, сообщить о пьяных за рулем и грубых нарушениях правил дорожного движения можно в дежурную часть УГИБДД Свердловской области по круглосуточным телефонам: 8 (343) 269-77-00 и 269-77-01.

По данным Госавтоинспекции, с начала 2019 года на территории региона по вине нетрезвых водителей произошло уже 142 ДТП, в которых 54 человека погибли и 179 получили различные травмы.