ЕС раздумывает, как реагировать на граждан РФ из Донбасса

В ЕС разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможному непризнанию" жителей Донбасса как граждан России. Как сообщает DW, об этом говорится в заявлении ЕС.

Рекомендации разрабатывают в Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних дел. Вопрос касается также выдачи виз гражданам России, живущим в ДНР или ЛНР.

Пока две страны ЕС решили избирательно признавать российское гражданство - Эстония и Литва. Они подстрекают ЕС последовать их примеру.

20 июня на саммите страны ЕС выразил обеспокоенность тем, что Россия решила принимать в свое гражданство жителей Донбасса по упрощенной процедуре.

Как сообщало Накануне.RU, месяц назад Канада решила не выдавать визы гражданам России, проживающим в ДНР или ЛНР. В мае в ЕС заявили, что санкций против России за прием в гражданство жителей Донбасса вводить не намерены.