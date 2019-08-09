31 Августа 2020
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паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

ЕС раздумывает, как реагировать на граждан РФ из Донбасса

В ЕС разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможному непризнанию" жителей Донбасса как граждан России. Как сообщает DW, об этом говорится в заявлении ЕС.
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Рекомендации разрабатывают в Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних дел. Вопрос касается также выдачи виз гражданам России, живущим в ДНР или ЛНР.

Пока две страны ЕС решили избирательно признавать российское гражданство - Эстония и Литва. Они подстрекают ЕС последовать их примеру.

20 июня на саммите страны ЕС выразил обеспокоенность тем, что Россия решила принимать в свое гражданство жителей Донбасса по упрощенной процедуре.

Как сообщало Накануне.RU, месяц назад Канада решила не выдавать визы гражданам России, проживающим в ДНР или ЛНР. В мае в ЕС заявили, что санкций против России за прием в гражданство жителей Донбасса вводить не намерены.

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ЕС раздумывает, как реагировать на граждан РФ из Донбасса

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, гражданство РФ, паспорт, ЕС



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