Проект решения о передаче стадиона "Звезда" в краевую собственность внесен в пермскую гордуму

Проект решения о безвозмездной передаче пермского стадиона "Звезда" в краевую собственность внесен на рассмотрение в городскую думу, передает корреспондент Накануне.RU.

О планах передать объект краю сообщалось еще в мае. В собственность регион получит земельный участок по ул. Куйбышева, 95 площадью 7,6 тыс. "квадратов". Стоимость участка - 296,4 млн руб., а также движимое и недвижимое имущество, расположенное на нем, и недвижимость по улице Куйбышева, 97.

Напомним, стадион был безвозмездно передан в собственность центра спортивной подготовки в 2018 г. До этого стадионом также на безвозмездной основе пользовался футбольный клуб "Амкар". Из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября 2018 г. иск удовлетворил.

Сейчас на стадионе тренируются футбольный клуб "Звезда", одноименная женская футбольная команда, а также воспитанники центра подготовки молодых футболистов