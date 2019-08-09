31 Августа 2020
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Boeing 737-8ZS S7 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Мария Захарова поблагодарила Украину за разрешение на пролет российского самолета

Несмотря на то, что авиасообщение между Россией и Украиной уже несколько лет как прекращено, и страны не нарушают воздушное пространство друг друга, а между Киевом и Москвой все так же царит высокое напряжение, бывают случаи, когда безопасность и общее дело берут верх над политикой.

В среде, 7 августа, украинские диспетчеры из "Украэроруха" сделали исключение и дали добро на пролет Boeing 737-800 российской авиакомпании S7 над украинской территорией. Самолет летел из итальянского Бари в Москву, на пути лежал мощный грозовой фронт. Экипаж запросил разрешение на нарушение границы у украинских диспетчеров и получил одобрение. Почти полчаса борт находился в воздушном пространстве Украины, обходя непогоду.

Новость была позитивно принята в авиационном сообществе, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова поблагодарила украинскую сторону за понимание. На своей странице в Facebook она написала: "Отличная новость! Спасибо!".

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Мария Захарова поблагодарила Украину за разрешение на пролет российского самолета

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Теги: мария захарова, украина, диспетчер, авиация



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