Успеть до дождей. Сгоревшую крышу дома в Нижневартовске заменят до 30 сентября

Крышу дома №5А по улице Спортивной, которая пострадала от пожара, отремонтируют до 30 сентября. Принимать работу будут жители дома, сотрудники управляющей копании №2 и департамента ЖКХ. После этого начнётся капитальный ремонт квартир и подъездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17.32 1 июля. Огонь тушили шесть часов – полностью с ним справились только в 0.24 2 июля. Полностью сгорела крыша площадью 840 "квадратов", частично повреждены шесть квартир на общей площади в 80 кв. м.

Каждой семье за счёт средств резервного фонда выплатили единовременную матпомощь. Аналогичные выплаты сделали из городского бюджета. Помогают пострадавшим и местные бизнесмены: они самостоятельно выразили готовность восстановить шесть квартир. Другие предприниматели окажут материальную помощь, в том числе предоставят мебель. Общая сумма такой помощи уже составила около 500 тыс. руб.. С 1 июля на территории седьмого микрорайона ввели режим ЧС. 8 августа он снят.

Ранее глава города Василий Тихонов рассказал, что семь пострадавших квартир находятся в муниципальной собственности. В шести из них ремонт власти города проводят за счет средств местной казны. От ремонта в седьмой квартире отказались жильцы. Кроме того, ремонт ещё шести полностью сгоревших квартир мэрия также взяла на себя.