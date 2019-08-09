ВОЗ разъяснила опасность вдыхания дыма лесных пожаров

Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал о влиянии дыма от лесных пожаров на здоровье человека.

Недолгое вдыхание продуктов горения не станет причиной рака или болезней сердца. Однако такой дым сильно раздражает слизистую и может спровоцировать астму, передает РИА Новости.

Вдыхание дыма на протяжении долгого времени грозит ухудшением функционирование легких.

Кроме того, долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Также специалист предупредил о риске преждевременной смерти.

Напомним, в России горят около 3 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и в Якутии.

Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке.

Жители регионов задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски.

Ранее, напомним, чиновники заявляли, что тушить пожарыэкономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются, и напомнил об опасности для пожарных.

В Госдуме, между тем, потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским".