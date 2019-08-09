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Общество Курганская область
Николай Цуканов (2019) | Фото: Накануне.RU

Николай Цуканов призвал власти Курганской области контролировать качество ремонта дорог

Уральский полпред Николай Цуканов призвал власти Курганской области следить за качеством ремонта дорог и развивать придорожную инфраструктуру. Об этом он заявил на совещании по реализации национальных проектов, передает корреспондент Накануне.RU.

"И сам Курган - дороги делаются, это приятно удивило. Но нет никакой придорожной инфраструктуры, нет заправок, кафешек - это нужно исправлять. Нужно контролировать качество ремонта дорог, это важно. Город Курган очень чистый, аккуратный, мне понравилось. Если бы каждый в своем доме, дворе приводил территорию в порядок, было бы попроще. Нам нужно решать глобальные и серьезные задачи, впереди выборы, я хочу, чтобы каждый сделал свой выбор", - сообщил он.

Цуканов отметил, что в Курганской области, как и в других регионах, есть масса проблем.

"Мы заехали в Далматово, была просьба у учителя информатики, сделали компьютерный класс. После выхода из школы мы решили выделить на ее ремонт 20 млн рублей. Школа старая. Мы говорим и о Далматовском монастыре, его нужно восстанавливать. Потом заехали в село Введенское, 1975 года постройки, удручающее состояние. Детей в селе 600 человек. Договорились с Вадимом Шумковым, что будем искать ресурсы для строительство новой школы. Она аккуратная, но старая. Нужно идти за поддержкой к федеральным министерствам", - подчеркнул он.

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Николай Цуканов призвал власти Курганской области контролировать качество ремонта дорог

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Теги: Николай Цуканов, нацпроекты, ремонт дорог, Курган,



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