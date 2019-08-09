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Экономика В России
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Подрезают крылья: Минтранс рекомендует Utair ограничить рост пассажиропотока

Не успела авиакомпания Utair похвастаться растущим в этом году пассажиропотоком, как глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих порекомендовал перевозчику не спешить и не демпинговать ценами на билеты, пишет РБК со ссылкой на источники, присутствовавшие на совещании у вице-премьера Максима Акимова 2 августа.
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Для Utair рост пассажиропотока – одно из условий выживания: компания пытается договориться с кредиторами о реструктуризации большого объема долгов, переговоры все еще идут.

По словам двух собеседников идания, на совещании речь шла об ограничении темпов роста продаж билетов. Перевозчику рекомендуют не превышать среднемесячный рост, зафиксированный с начала 2019 года. "Параметры, которые зафиксированы с начала текущего года, — это в целом 2–2,5% в месяц к аналогичному периоду прошлого года", — сказал один из них. По его словам, перевозчику рекомендовано не превышать достигнутый показатель "около года", в том числе за счет демпинга.

Издание отмечает, что в марте этого года Utair выбрала новую стратегию – перевозчик хочет составить конкуренцию группе компаний "Аэрофлот", в том числе – "Победе".

В ходе совещания у Акимова было отмечено «финансово неудовлетворительное» состояние Utair, однако банки не настроены на безакцептное списание долгов с ее счетов или другие действия, которые могут привести к банкротству, утверждает участник совещания. "На совещании вице-премьер Максима Акимов говорил, что Utair — важный игрок на рынке, и государство будет поддерживать компанию, так как она выполняет важную социальную роль. Глава Минтранса Евгений Дитрих попросил Росавиацию и дальше мониторить ситуацию с Utair, а саму компанию — подробнее описать планы по изменению операционной модели бизнеса", — говорит второй участник совещания.

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Подрезают крылья: Минтранс рекомендует Utair ограничить рост пассажиропотока

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Теги: utair, пассажиропоток, министерство транспорта, евгений дитрих, долги, демпинг



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