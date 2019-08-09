Мусульмане Нижневартовска торжественным богослужением отметят Курбан-байрам

Глава Нижневартовска Василий Тихонов, поздравляя мусульман города с праздником Курбан-байрам, отметил, что праздник заключает в себе непреходящие исторические, культурные и духовные ценности: милосердие, искреннее уважение по отношению к старшим, стремление жить в согласии и добрососедстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Мы рады, что мусульмане Нижневартовска привержены всем этим добрым традициям: активно участвуют в общественной жизни города, развивают просветительскую деятельность, вносят значительный вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального согласия", - добавил Тихонов.

Он напомнил, что для многих из них город "является настоящей Родиной".

"А значит, все вместе мы будем продолжать трудиться ради его процветания. От всей души желаем вам здоровья, благополучия и оптимизма, пусть светлый праздник Курбан-байрам наполнит каждый дом добром и счастьем", - подытожил Тихонов.

К поздравлению присоединился спикер городского парламента Максим Клец. Один из главных праздников ислама, символизирующий окончание хаджа (мусульманского паломничества в Мекку) и отмечаемый спустя 70 дней после празднования Уразы-байрам, мусульмане отметят 11 августа. В мечетях Нижневартовска в 7.00 начнутся праздничные богослужения.

Напомним, ранее власти пообещали усилить меры безопасности во время Курбан-байрама и других общегородских мероприятий.