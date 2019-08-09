Апелляция остановила банкротство Антипинского НПЗ

Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Тюменской области о принятии заявления "Антипинского нефтеперерабатывающего завода" (АНПЗ) о самобанкротстве. Решение принято по жалобе компании "Трансойл", передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление о банкротстве в тюменский арбитраж поступило в мае, после того как завод остановил работу. Предприятие оценило свой долг в 346 млрд руб. До решения суда апелляционной инстанции рассмотрение дела по существу откладывалось.

Новое руководство завода заявило, что банкротство поможет финансовому оздоровлению предприятия. Сейчас активы АНПЗ находятся в залоге у Сбербанка, который стал одним из основных владельцев тюменского предприятия: 80% АНПЗ принадлежит СП госбанка и азербайджанской SOCAR.

Решение апелляционного суда затормозит процесс банкротства: АНПЗ сможет его обжаловать либо обратиться с новым иском о банкротстве.

Как сообщало Накануне.RU, бывшие топ-менеджеры АНПЗ Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области.