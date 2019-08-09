Почти 2 тысячи школьников из УрФО с начала 2019 года побывали в "Артеке"

С начала 2019 года в международном детском центре "Артек" в Крыму побывали почти две тысячи детей из регионов Уральского федерального округа. Сейчас в МДЦ начинается девятая смена (каждая смена длится 21 день, лагерь работает круглогодично).

Больше всего – 528 – ребят приехало из Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Артека". 432 – из Челябинской области, на третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ – 229 детей. Из Югры – 216, из Тюменской области – 189, из Зауралья – 145.

По словам врио директора МДЦ Константина Федоренко, всего в этом году в "Артеке побывает более 43 тыс. детей из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, попасть в "Артек" школьники могут двумя способами: по региональной квоте и через участие в конкурсах и проектах тематических партнеров лагеря. Региональная квота уже два года распределяется с помощью системы АИС "Путевка": дети и их родители заводят аккаунт на портале проекта, загружают в него подтверждения достижений ребенка (грамоты, дипломы, награды и т.д.) и получают определенный рейтинг. Затем детей с наивысшим рейтингом приглашают в МДЦ.