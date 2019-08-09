В Белоруссии задержан подследственный экс-глава департамента рекламы МУГИСО

В Белоруссии задержан бывший директор департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин. Об этом Накануне.RU стало известно от собственного источника в правоохранительных органах.

Разунина "взяли" при попытке пересечь границу с Украиной. На данный момент экс-чиновник находится в следственном изоляторе Гомеля. Теперь его, вероятно, ожидает экстрадиция в Россию.

Напомним, первый раз Игоря Разунина задержали в конце декабря 2016 года - на тот момент он занимал пост директора департамента рекламы МУГИСО. Ему вменили три эпизода преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "получение взятки" и "покушение на получение взятки".

В дальнейшем Разунин был помещен под домашний арест, при этом суд разрешил ему прогулки.