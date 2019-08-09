31 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

"11 тысяч за билет - это ненормально": ямальцам пообещали удешевить авиабилеты

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Ямальского района пообещал удешевить билеты на вертолетные перевозки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Стоимость полета из Сеяхи в Салехард составляет 11 тыс. руб.

"11 тысяч билет в одну сторону – это ненормально. Давайте договоримся сейчас с вами о том, что мы удешевим билеты. Это касается не только Сеяхи, а всех населенных пунктов Ямальского и Тазовского районов. Подумаем, как снизить цену в ближайшее время. Пока не могу сказать, на сколько, но это точно уже не будет 11 тысяч", - обратился к жителям Ямальского района Дмитрий Артюхов.

Он также добавил, что цена 11 тыс. - это примерно четверть реальной стоимости, остальное - окружная субсидия. Для снижения субсидия должна стать не 75%, а все 90-95%.

Губернатор заявил о необходимости в перспективе отходить от дорогих вертолетов и развивать малую авиацию. В частности, планируется взять на вооружение суда, вместимостью до восьми человек. Вместимость вертолета Ми-8 - четыре человека.

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"11 тысяч за билет - это ненормально": ямальцам пообещали удешевить авиабилеты

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Теги: Дмитрий Артюхов, вертолетные перевозки, стоимость билетов



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