Уязвимости в WhatsApp позволяют менять чужие сообщения

В мессенджере WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей.

Это выявили специалисты израильской компании Check Point, работающей в области кибербезопасности.

Злоумышленники могут использовать функцию "цитирование" в групповом чате, чтобы изменить личность отправителя, даже если этот человек не является членом группы. Кроме того, можно тайно поменять текст исходного сообщения.

Разработчикам мессенджера исправить ошибки пока не удалось.

Отметим, по данным Mediascope, в апреле этого года самым популярным мессенджером в России у пользователей мобильных устройств в возрасте 12–64 лет был WhatsApp.

Ранее WhatsApp обнаружил, что хакеры устанавливали на телефоны пользователей шпионские программы при помощи звонков через приложение.

Уязвимости были подвержены как смартфоны с Android, так и iOS. Для установки вредоносного программного обеспечения пользователям даже не нужно было отвечать на звонки.

В октябре пользователей WhatsApp также предупредили об уязвимости. Разработчики мессенджера выяснили, что учетные записи пользователей могут попасть под контроль злоумышленников.