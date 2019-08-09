Наталью Котову просят закрыть подземные переходы на площади Революции

31 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
подземный переход на площади Революции (2019) | Фото: vk.com/civilpatrol74

Наталью Котову просят закрыть подземные переходы на площади Революции

В Челябинске общественники просят главу города Наталью Котову закрыть подземные переходы на площади Революции и организовать наземное пешеходное движение, сообщили Накануне.RU в общественном движении "Гражданский контроль".

Активисты обследовали подземные переходы и выявили грубые нарушения. Спуски не оборудованы конструкциями для маломобильных граждан и перилами, проходы загромождены строительными ограждениями и материалами.

подземный переход на площади Революции(2019)|Фото: vk.com/civilpatrol74

"Подземные переходы под центральными автомагистралями Челябинска находятся в аварийном состоянии. Расшатанные ступени, мерцающий свет, грязные и обшарпанные стены и потолки, лохмотья ржавчины и облупившейся штукатурки", — подчеркнул представитель "Гражданского патруля" в Челябинске Тимур Гизатулин.

Итоги мониторинга общественники передали в службу пожарного надзора и прокуратуру. Также они обратились к Наталье Котовой с просьбой закрыть аварийные пешеходные тоннели до приведения их в нормативное и эстетическое состояние. На этот период они предлагают организовать наземное пешеходное движение.

подземный переход на площади Революции(2019)|Фото: vk.com/civilpatrol74

Общественники напомнили о трагедии, которая произошла в переходе в конце июля, когда пожилой мужчина споткнулся на лестнице, ударился головой и после скончался.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Наталью Котову просят закрыть подземные переходы на площади Революции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: подземные переходы, Наталья Котова, площадь Революции,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети