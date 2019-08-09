Наталью Котову просят закрыть подземные переходы на площади Революции

В Челябинске общественники просят главу города Наталью Котову закрыть подземные переходы на площади Революции и организовать наземное пешеходное движение, сообщили Накануне.RU в общественном движении "Гражданский контроль".

Активисты обследовали подземные переходы и выявили грубые нарушения. Спуски не оборудованы конструкциями для маломобильных граждан и перилами, проходы загромождены строительными ограждениями и материалами.

"Подземные переходы под центральными автомагистралями Челябинска находятся в аварийном состоянии. Расшатанные ступени, мерцающий свет, грязные и обшарпанные стены и потолки, лохмотья ржавчины и облупившейся штукатурки", — подчеркнул представитель "Гражданского патруля" в Челябинске Тимур Гизатулин.

Итоги мониторинга общественники передали в службу пожарного надзора и прокуратуру. Также они обратились к Наталье Котовой с просьбой закрыть аварийные пешеходные тоннели до приведения их в нормативное и эстетическое состояние. На этот период они предлагают организовать наземное пешеходное движение.

Общественники напомнили о трагедии, которая произошла в переходе в конце июля, когда пожилой мужчина споткнулся на лестнице, ударился головой и после скончался.