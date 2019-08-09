31 Августа 2020
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Экономика Челябинская область Уральский ФО
строительство, микрорайон, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске отчитались о первом сданном доме с использованием эскроу-счета

Челябинский филиал "Сбербанка" и ООО "Специализированный застройщик "Дельта" завершили расчеты по договорам участия в долевом строительстве. Жилой дом в комплексе "Олимпийский" сдан, а первые жильцы уже зарегистрировали право собственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кредитного учреждения.

Эскроу-счета по этому дому начали открываться еще в ноябре прошлого года, застройщик "Дельта" оказался первым, кто применил новую схему финансирования.

Жилой комплекс "Олимпийский" расположен в пригороде Челябинска, в поселке Рощино, на сегодняшний день в комплексе продано порядка половины квартир с использованием эскроу-счетов.

В настоящее время с применением эскроу-счетов в Челябинской области финансирует строительство свыше 30 жилых домов, строящихся в Челябинске и области. На текущий момент дольщиками открыто более 350 счетов, и в скором времени будет завершен проект с закрытием эскроу-счетов по еще одному дому в Челябинске.

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В Челябинске отчитались о первом сданном доме с использованием эскроу-счета

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Теги: Жилищное строительство, эксроу-счет, Сбербанк, Дельта



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