Почему Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем: версии

Украинский президент Владимир Зеленский по окончании встречи в Стамбуле с экуменическим патриархом Варфоломеем отказался подписать совместное заявление, как планировалось накануне. Причины отказа не названы, хотя Зеленский после встречи поблагодарил Фанар за мощную политическую поддержку и, как сообщало Накануне.RU, пообещал защищать "независимость церкви", что может указывать на обещание продолжить политику Петра Порошенко.

При этом Зеленский все же не подписал совместное заявление, которое готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД Украины. Как пишет "ВВС Украина", в последний момент стороны не поняли друг друга, и Зеленский отказался. Возможной причиной называется акцент на экологической проблематике, чем активно занимается Варфоломей. Однако молчание по этому поводу и скупые официальные сообщения с обеих сторон уже породили массу слухов и предположений, тем более что инициатива встречи принадлежала Зеленскому.

Источник "Страны" сообщает, что еще во время подготовки визита на Фанар Киев дал понять, что зависимость раскольнической "единой церкви" от Фанара его не устраивает, в частности необходимость передать все зарубежные приходы раскольников. Он предполагает, что Зеленский попытался поднять эту тему в разговоре с Варфоломеем, но не получил четкого ответа и в ответ не захотел подписывать заявление.

Священник канонической УПЦ Олег Точинский отмечает что Зеленский старается не ввязываться в церковные вопросы в ущерб своему рейтингу. Он полагает, что Зеленский также не хочет отдавать Варфоломею церковную собственность, что было записано в соглашении с Порошенко в ноябре 2018 года.

Политолог Руслан Бортник призывает не спешить с оптимистическими выводами и подождать разрешения вопроса о передачи церковной собственности. По его мнению, это и станет настоящим маркером. При этом он отмечает, что Зеленский показывает, что ни помогать, ни мешать ни Церкви, ни раскольникам он не будет.

Раскольнический священник Александр Дедюхин признал, что "та власть, которую нам сегодня выбрали зрители телевизора, соблюдает равноудаленную дистанцию по отношению ко всему разнообразию конфессий".

"Недопрезидент Зеленский по отношению к православию ограничивается посланиями в соцсетях за мир-дружба-жувачка", - написал он.

Публицист Александр Вознесенский пишет, что главной темой переговоров было требование Зеленского большей независимости раскольников от Фанара.

"Это объясняет и контекст слов Зеленского о том, что он будет защищать независимость церкви. А ввиду того что Варфоломей не захотел дать реальную независимость для "СЦУ", соглашение, которое было приготовлено к подписанию Варфоломеем, осталось без подписи Зеленского", - полагает Вознесенский.

Он добавляет, что Зеленский "не хочет плясать под дудку людей Порошенко", которые готовили документ.

Заслуживает внимания и тот факт, что у раскольников встречу Зеленского с Варфоломеем почти не комментируют, что может указывать на неоправдавшиеся ожидания.

Как пишет "Страна", "единая церковь" окончательно перестала быть государственным проектом первостепенной важности.

"Зеленский с самого начала на посту проводил политику невмешательства в дела церковные, а теперь и вовсе дал понять, что не будет защищать интересы Константинополя в этом вопросе", - делает вывод издание.

Напомним, что в День Крещения Руси Зеленский, хоть и поздравил подписчиков с крещением "Киевской Руси-Украины", на деле не поддержал никого. Поэтому вопрос о том, что он понимает под "независимостью церкви", которую пообещал защищать, остается открытым.