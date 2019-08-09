"Неуважение к исторической памяти". Депутат заксобрания Петербурга потребовал не отдавать Дом Радио Курентзису

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к и.о. губернатора северной столицы Александру Беглову, потребовав не расселять Дом Радио, в который может переехать оркестр Теодора Курентзиса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Политик написал в своём Facebook, что, "по данным уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, питерские власти пытаются расселить знаменитый Дом Радио на Итальянской и отдать его под оркестр Теодора Курентзиса. При этом упорно говорят, что дирижёру отдадут только один этаж, а всё остальное должны занять рестораны и отель", - отметил Вишневский.

По мнению депутата, это совершенно недопустимо.

"Только манкурты могут пытаться лишить город Дома Радио, с которым связана, в том числе, блокадная история. Утром отправил срочное обращение Беглову. Для оркестра пусть ищут другое место. А ресторанов и отелей в центре достаточно", - подытожил депутат.

В прикреплённом к посту обращении Вишневский добавляет, что в построенном в 1912-14 гг. здании с начала 1930-ых размещается сначала ленинградское, а потом – питерское радио.

"Оно не прекращало вещание даже во время блокады. Попытка расселить Дом Радио, с которым связана, в том числе, оборона Ленинграда, - вопиющее неуважение к исторической памяти. Прошу вас вмешаться и сохранить историческое назначение Дома Радио", - пишет Вишневский.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он не один год был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Новый сезон начнётся в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он останется вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Добавим также, ранее Курентзис заявлял, что покинет край, если к 2020 г. в нем не появится вторая сцена для оперного. Вскоре после этого заявления стало известно о намерении краевых властей выкупить мебельную фабрику, для строительства нового здания оперного театра. Журналист Владимир Познер, комментируя ситуацию, назвал Курентзиса "выдающимся дирижёром и музыкантом", добавив, что "его уход из Перми – это потеря для города, причём невосполнимая".