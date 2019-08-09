Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свою территорию

Южные Курилы показаны как часть территории Японии на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были отнесены к провинции Хоккайдо.

Как сообщалось ранее, Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента. По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказала японский премьер.

Абэ пояснил, что позиция Токио заключается в том, чтобы "определить принадлежность четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор. В Москве подчеркивали, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.