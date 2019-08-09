Жительница Екатеринбурга засудила приставов из-за сорвавшейся поездки в Сингапур

Жительница Екатеринбурга отсудила у приставов стоимость несостоявшейся поездки в Сингапур.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, летом прошлого года Оксана Л. приобрела билеты в эту страну, оформила визу и оплатила проживание в отеле, но в аэропорту Домодедово женщину "развернули" в зоне таможенного контроля. Оказалось, что в отношении нее судебными приставами Чкаловского района было возбуждено исполнительное производство из-за задолженности по транспортному налогу в размере 38 тысяч 502 рубля.

Вернувшись в Екатеринбург, Оксана пришла в службу судебных приставов, полностью погасила долг, а после этого подала иск в суд. Она просила взыскать с ведомства возмещение убытков в виде расходов на приобретение авиабилетов в Сингапур, оформление визы и проживание в отеле - всего около 150 тысяч рублей.

Кировский районный суд установил, что в результате бездействия судебного пристава, не уведомившего должника о совершении исполнительных действий, истец понесла финансовые потери. В результате требования Оксаны Л. были удовлетворены частично: в счет возмещения убытков с ФССП России взыскана сумма в размере 129 тысяч 553 рубля и расходы по уплате госпошлины - 3 тысячи 791 рубль.

Ответчик не согласился с таким решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако тот оставил его без изменения.