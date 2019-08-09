В Перми ребёнок получил травму головы, упав с поваленного ураганом дерева

Следователи разбираются в обстоятельствах получения четырёхлетним ребёнком травмы на детской площадке, расположенных в одном из дворов пермской улицы Моторостроителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Утром 7 августа жители дома обратились в управляющую компанию с просьбой убрать с детской площадки дерево, упавшее 6 августа от сильного ветра. Однако этого не произошло.В тот же день четырёхлетний ребёнок упал с него и получил травму головы. Сотрудники СК начали доследственную проверку.

Напомним, ранее стало известно о трёх других пострадавших от урагана. Из-за разгула стихии без света остались 20 тыс. жителей края.