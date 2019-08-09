Народный сход против мусороперерабатывающего завода на границе Екатеринбурга и Сысерти не состоится в эту субботу

Власти не согласовали народный сход против строительства мусороперерабатывающего завода, который был намечен на субботу, 10 августа, в селе Большое Седельниково под Екатеринбургом.

Напомним, по опубликованной информации, завод по сортировке и переработке мусора мощностью 700 тыс. кубометров в год, а также полигон для хранения мусора компания "Стандарт Рециклинг Групп" (СРГ) планирует построить в районе границы Екатеринбургского и Сысертского городских округов. Инвестор предложил правительству Свердловской области заключить с ним договор концессии.

Жители окраины Екатеринбурга, Сысерти, Арамиля, деревни Большое Седельниково и других населенных пунктов рядом с будущим мусорным полигоном начали сбор подписей против его строительства. В частности, они выступают против выбранного места.

Однако, власти митинг не согласовали, поэтому активисты планируют подавать повторное заявление. Как сообщил Накануне.RU депутат свердловского Законодательного собрания Вячеслав Вегнер, в данный момент согласовывается новая дата о проведении схода. Вероятно, данное мероприятие может пройти через неделю - 17 августа.