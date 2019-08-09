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Общество Приволжский ФО Пермский край
борщевик, ядовитое растение (2018) | Фото: www.kladovayalesa.ru

В Прикамье создают интерактивную карту для борьбы с борщевиком

В Пермском крае для борьбы с борщевиком разрабатывают интерактивную карту. Каждый муниципалитет сможет вносить в эту карту точные и подробные сведения о произрастании борщевика на своей территории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Ознакомиться с информацией о том, где растет борщевик, можно будет на портале "Управляем вместе". Карта будет регулярно обновляться. Помимо сведений о том, какие территории покрыты этим ядовитым растением, в ней будут отражены данные о том, к какому типу земель относятся эти локации, а также сроки устранения опасного сорняка.

Базой для создания карты станет информация, собранная краевым минсельхозом о площади произрастания борщевика Сосновского.

По состоянию на 8 августо в Прикамье засорены борщевиком 49,6 тыс. га. При этом наиболее широкое распространение борщевик получил в Нытвенском районе: этим растением покрыто порядка 15,4 тыс. га территории. В Чернушинском районе борщевик занял около 10,4 тыс. га, в Куединском – 3,3 тыс. га, Александровском – 3 тыс. га, Добрянском – 2,2 тыс. га, Октябрьском – 1,9 тыс. га, Оханском и Осинском – по 1,8 тыс. га.

Как отмечал губернатор края Максим Решетников, борщевик - болезнь заброшенной земли, потому к решению проблемы нужен системный подход.

Напомним, в Перми прошли две обработки от борщевика - с опасным сорняком борются с помощью химикатов на 30 гектарах. Во всех районах города в июне и июле прошла первичная и вторичная обработка от опасного растения. На территории городских лесов – ситуация сложнее: так как обнаруживаются единичные экземпляры сорняка, специалистам приходится ликвидировать его вручную. Стоит задача успеть убрать растение до плодоношения и распространения семян. С территории участковых лесничеств с начала года уже ликвидировано более 900 растений.

В народе это растение уже давно прозвали "оккупантом". Каждый год оно захватывает и расширяет границы своих владений, захватывая брошенные сельскохозяйственные угодья, придорожные полосы, садовые и огородные земельные участки. В ноябре 2015 года борщевик Сосновского был включен в отраслевой классификатор сорных растений, разработанный министерством сельского хозяйства РФ.

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В Прикамье создают интерактивную карту для борьбы с борщевиком

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Теги: борщевик, интерактивная карта, сорняк



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