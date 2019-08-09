В Тюмени откладывается банкротство сети АЗС "Нового потока"

Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение иска о банкротстве сети заправок "Нью Петрол Тюмень", которая принадлежит "Новому потоку". Суд сделала перерыв в процессе до 12 августа, передает корреспондент Накануне.RU.

С иском о банкротстве сети обратился Московский кредитный банк, кредитор оценил задолженность сети в 2,6 млрд руб. Третьим лицом выступает управление Федеральной налоговой службы.

Сеть АЗС "Нью Петрол Тюмень" в Тюменской и Курганской областях получала нефтепродукты в Антипинского НПЗ, после остановки завода она продолжила работать, бензин закупается на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Напомним, в Тюмени откладывается и дело о банкротстве Антипинского НПЗ, ранее принадлежавшего "Новому потоку". Материалы еще не поступили в суд из апелляционной инстанции. Ранее в суд подступили иски о взыскании долгов с других компаний группы "Новый поток".

Сейчас собственником 80% АНПЗ является совместное предприятие Сбербанка и азербайджанской SOCAR, еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову. По заявлению Германа Грефа против бывших собственников и руководителей АНПЗ возбуждено уголовное дело.