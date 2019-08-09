Подчиненные Шумкова "прикрыли" от общественности обсуждение нацпроектов в Зауралье

Подчиненные врио губернатора Курганской области, ответственные за информационную работу, ведут весьма странную политику по отношению к СМИ. Последний показательный пример - визит в Курган 9 августа полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова, посвященный реализации национальных проектов Владимира Путина. Сначала была попытка "прикрыть" информацию о самом визите полпреда, а затем на мероприятие позвали лишь избранных журналистов, а ряду интернет-изданий с большой аудиторией, в числе которых оказалось и Накануне.RU, отказали в аккредитации.

В информационно-аналитическом управлении правительства Курганской области, которое возглавляет Вероника Волкова, сначала ссылались на пресс-секретаря Шумкова Павла Поперешниченко, мол, у него все надо спрашивать. Сам Поперешниченко логично заявил, что аккредитацией занимается пресс-служба правительства.

Начальник информационного отдела информационно-аналитического управления правительства Курганской области Жанна Чумакова сообщила Накануне.RU, что списки средств массовой информации на мероприятие с участием Николая Цуканова были отправлены только вечером 8 августа - менее чем за сутки до визита полпреда. Потом в эти списки еще вносились изменения. "У нас произошли технические неполадки. Мы утром отправили обновленные списки, ждем ответа", - сообщила Чумакова.

За два часа до визита полпреда Цуканова в Курган Накануне.RU уже не удавалось дозвониться ни до Жанны Чумаковой, ни до Вероники Волковой - сотрудники информационно-аналитического управления просто не отвечали на многочисленные звонки. В журналистской среде большинство уверено, что СМИ все-таки отбирала и сортировала по известным только ей принципам Вероника Волкова.

Вообще, выборочное приглашение СМИ в пресс-службе правительства Зауралья становится чуть ли не правилом. А то, что в управлении даже не могут толком распределить полномочия между сотрудниками - ни для кого в медиа-среде региона не секрет.

Вся эта несколько нервная и личностно окрашенная неразбериха прежде всего, конечно, "подставляет" врио губернатора Шумкова, но, по факту, и полпреда главы государства, а значит, и всю президентскую вертикаль. Ведь Владимир Путин давал поручение правительству и своей администрации наладить освещение хода реализации нацпроектов в прессе, с использованием интернет-возможностей. Очевидно, Кремлю важно донести до населения, что такое нацпроекты, как они влияют на социально-экономическое развитие страны, каким образом жители могут быть вовлечены в них.

Ранее сам Цуканов приводил исследования социологов: 43% жителей страны не осведомлены о нацпроекте в области здравоохранения, 48,9% - в области образования, о проекте "Экология" не знают почти 54% граждан. А свыше 37% россиян об этих проектах вообще не слышали, при том, что на их реализацию до 2024 года в бюджетах всех уровней заложена сумма в размере 25,7 трлн руб.

Теперь очевидно, что в регионах отнеслись к этому по-разному. Например, в ХМАО собираются специальные стратегические сессии, на которых обсуждают роль общественности в реализации нацпроектов. Или можно вспомнить, что аналогичный приезд Цуканова по нацпроектам в Челябинске был открыт для СМИ, и врио губернатора Алексей Текслер не стеснялся открыто говорить о проблемах и путях их решений.

В Зауралье, получается, нацпроекты нацпроектами, но личные предпочтения и выборочный подход чиновников средней руки - важней.

Добавим, что именно вмешательство полпредского аппарата в ситуацию в конце концов смогло повлиять на доступ СМИ на начавшееся совещание по нацпроектам, которое проводит в Кургане Николай Цуканов. Павел Поперешниченко, пресс-секретарь Шумкова, сообщил нашему журналисту незадолго до начала мероприятия, что аккредитация получена.

Так что Накануне.RU сможет проинформировать о ходе нацпроектов в Курганской области своих читателей. Однако представителей СМИ на мероприятии можно пересчитать по пальцам одной руки.