В Тюмени легковушка протаранила полицейский "Форд"

На тюменском перекрёстке столкнулись две легковушки, одна из которых принадлежит силовикам, сообщили Накануне.RU в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

В 19.00 8 августа на перекрёстке 50 лет Октября – Максима Горького столкнулись принадлежащий патрулю ДПС "Форд фокус" и "Фольксваген туарег". По предварительным данным, инспекторы ехали со "светомузыкой" на "красный", а "туарег" не предоставил им преимущество.

Пострадавших среди людей нет, обе машины получили механические повреждения.