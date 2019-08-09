31 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
Авария машина ДПС Тюмень 50 лет Октября Максима Горького (2019) | Фото: vk.com/luckysultanov

В Тюмени легковушка протаранила полицейский "Форд"

На тюменском перекрёстке столкнулись две легковушки, одна из которых принадлежит силовикам, сообщили Накануне.RU в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.
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В 19.00 8 августа на перекрёстке 50 лет Октября – Максима Горького столкнулись принадлежащий патрулю ДПС "Форд фокус" и "Фольксваген туарег". По предварительным данным, инспекторы ехали со "светомузыкой" на "красный", а "туарег" не предоставил им преимущество.

Пострадавших среди людей нет, обе машины получили механические повреждения.

Авария машина ДПС Тюмень 50 лет Октября Максима Горького(2019)|Фото: vk.com/luckysultanov

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В Тюмени легковушка протаранила полицейский "Форд"

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Теги: форд фокус, дпс, авария. 50 лет октября, максима горького



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