Серийное производство двигателей ПД-14 начнется в следующем году

Серийное производство двигателей ПД-14 для самолета МС-21 начнется в 2020 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на управляющего директора "ОДК-Пермские моторы" Сергея Попова.

"Серийное производство мы должны начать в следующем году, а выпустить изделие в 2020-2021 году. Это будет первый серийный двигатель", - приводит издание слова управляющего директора.

Напомним, авиационный двигатель ПД-14 будет поставляться в составе двигательной установки, которая, кроме двигателя, включает в себя узлы мотогондолы: воздухозаборник, капоты, реверсивное устройство. Узлы мотогондолы также спроектированы в пермском АО "ОДК-Авиадвигатель" и пройдут процедуру сертификации в составе самолета МС-21. Сейчас работы по ПД-14 направлены на повышение его эксплуатационных характеристик.

Напомним, в начале июля 2019 года стало известно, что корпорация "Иркут" (входит в "ОАК") закупит 20 комплектов американских двигателей (по два в каждом) для самолетов МС-21. Поставщиком будет United Technologies – подразделение Pratt&Whitney, производящее установки PW1400G.

Согласно материалам закупки, 20 комплектов с двигателями должны быть поставлены в 2020-2023 годах. Они предназначены для самолетов, которые пополнят парк "Аэрофлота" и Red Wings. Максимальная стоимость заказа - $250 млн.

В пресс-службе ОАК корреспонденту Накануне.RU пояснили, что "тип двигателя для серийных самолетов выбирает заказчик" и что проект МС-21 изначально создается с двигателями двух типов: российским ПД-14 и зарубежным PW1400G-JM.