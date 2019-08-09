В Каменке, пострадавшей от взрывов на арсенале, разгорелся пожар

Пожарные расчеты выехали в село Каменка Красноярского края, недалеко от которого на прошлой неделе произошли взрывы на складе боеприпасов.

По предварительным данным, это "обычный, рядовой пожар", сообщили "Интерфаксу" в ГУМЧС по региону.

8 августа жители ближайшего к складу боеприпасов поселка Каменка вернулись в свои дома после эвакуации и снятия режима ЧС.

Напомним, взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

СКР сообщил об одном погибшем в результате ЧП в Ачинске. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.