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Экономика Свердловская область Уральский ФО
новоуральск карта (2004) | Фото: Накануне.ru

Назван первый резидент ТОР "Новоуральск"

Первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Новоуральск" стал Уральский завод капитального ремонта. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, первый резидент организует предприятие по обслуживанию заводов, в том числе ремонту промышленного оборудования и станков. Объем инвестиций в течение трех лет составит 24,3 млн рублей, а в ходе реализации проекта будет создано 68 новых рабочих мест.

Запуск предприятия запланирован уже на следующей неделе. По словам финансового директора Уральского завода капитального ремонта Николая Пиляева, в настоящее время идет набор работников.

По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, в перечне потенциальных резидентов ТОР "Новоуральск" значится еще порядка 25 компаний.

Напомним, статус территории опережающего развития был присвоен Новоуральску в феврале 2019 года, когда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании 14 новых ТОР. В Свердловской области статус территории опережающего развития также имеют Краснотурьинск и Лесной.

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Назван первый резидент ТОР "Новоуральск"

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Теги: Новоуральск, ТОР, резидент



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