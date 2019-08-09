Амур у Хабаровска превысил отметку в пять метров: вода затапливает дворы в городе

Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 513 сантиметров, что близко к опасному значению.

Вода затапливает дворы в краевой столице, подтоплены четыре двора и одна дорога на улице Штормовая, сообщает Regnum со ссылкой на гидрологов.

На островной части Хабаровска подтоплены уже более 900 дачных участков, сообщает МЧС. Некоторые из них ранее уже были заброшены и сейчас пустуют.

В регионе, напомним, действует режим ЧС, введенный в конце июля. Согласно прогнозу, в зону возможного воздействия паводка могут попасть 229 домов и около 4 тысяч приусадебных участков, дач, огородов в 34 населенных пунктах.

Сообщалось, что в Хабаровске срочно производится отсыпка защитной дамбы, которая позволит защитить город от 10-метровой волны паводка.

Ранее село Удское - старейшее русское поселение в Хабаровском крае – частично ушло под воду в результате сильнейшего разлива реки Уда. Жители села сообщают, что такого сильного наводнения не припомнят за всю историю.