"Уральские авиалинии" перестанут ремонтировать колеса и тормоза самолетов за границей

В екатеринбургском аэропорту Кольцово после реконструкции открылась вторая очередь авиационно-технического центра "Уральских авиалиний". По словам гендиректора перевозчика Сергея Скуратова, здесь будут проходить техобслуживание и ремонт самолеты иностранного производства. В нескольких цехах будут обслуживаться такие узлы и системы, которые раньше приходилось возить на техобслуживание за границу.

"Например, колеса и тормоза мы раньше каждую неделю возили обслуживать в Чехию и Германию. Теперь мы будем все это делать здесь. Это и есть реальное импортозамещение", - отметил Скуратов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, побывавший на открытии центра, подчеркнул, что "новая площадка позволит решать авиакомпании серьезные экономические задачи". Он также выразил уверенность в том, что "Уральские авиалинии" станут надежным партнером Универсиады-2023.