Двери и окна уйдут с молотка. Недостроенный дом дольщиков в Тюмени распродают по частям

В Тюмени началась распродажа имущественного комплекса обанкротившейся проектно-строительной компании "Континент" - застройщику принадлежит дом дольщиков на перекрестке улиц Герцена - Камышинская. Объект строился с 2000 г., но в итоге суд вынес решение о сносе конструкции, так как она угрожала безопасности жильцов соседних зданий. Пока идет разработка проектной документации для демонтажа, конкурсный управляющий выставил на торги части долгостроя, передает корреспондент Накануне.RU.

На торги выставлена часть имущества компании-должника. Согласно отчетам об инвентаризации, в ряде квартир долгостроя установлены входные двери, стеклопакеты. В собственности ПСК находятся монтажные щиты и строительная техника. Первыми на аукцион выставлены окна ПВХ. Заявки на их покупку могут направить как компании, так и физлица. "Расходы по вывозу имущества осуществляются покупателем за свой счет и в цену отчуждаемого имущества не входят", - говорится в документации.

Два дома в районе улиц Ленина - Кирова и Герцена - Камышинская ПСК"Континет" должен был сдать еще в 2002 г. Однако сроки откладывались из-за изменения проектной документации, в том числе - повышения высотности здания. В конце концов, застройщик объявил, что денег на ввод домов нет, Калининский суд после обращения жильцов соседних домов признал многоэтажку на Герцена - Камышинской опасной: экспертиза выявила оседание грунта. Дольщики получили квартиры от ТДСК, а недострой будет снесен за счет средств бюджета. Власти объявили, что на его месте после демонтажа появится сквер.

Бывший руководитель ПСК"Континент" стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия он вывел деньги и активы компании, что и привело к потере средств дольщиков.