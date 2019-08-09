31 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
ПСК Континент, Герцена - Камышинская (2019) | Фото:

Двери и окна уйдут с молотка. Недостроенный дом дольщиков в Тюмени распродают по частям

В Тюмени началась распродажа имущественного комплекса обанкротившейся проектно-строительной компании "Континент" - застройщику принадлежит дом дольщиков на перекрестке улиц Герцена - Камышинская. Объект строился с 2000 г., но в итоге суд вынес решение о сносе конструкции, так как она угрожала безопасности жильцов соседних зданий. Пока идет разработка проектной документации для демонтажа, конкурсный управляющий выставил на торги части долгостроя, передает корреспондент Накануне.RU.
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На торги выставлена часть имущества компании-должника. Согласно отчетам об инвентаризации, в ряде квартир долгостроя установлены входные двери, стеклопакеты. В собственности ПСК находятся монтажные щиты и строительная техника. Первыми на аукцион выставлены окна ПВХ. Заявки на их покупку могут направить как компании, так и физлица. "Расходы по вывозу имущества осуществляются покупателем за свой счет и в цену отчуждаемого имущества не входят", - говорится в документации.

ПСК Континент, Герцена - Камышинская(2019)|Фото:

Два дома в районе улиц Ленина - Кирова и Герцена - Камышинская ПСК"Континет" должен был сдать еще в 2002 г. Однако сроки откладывались из-за изменения проектной документации, в том числе - повышения высотности здания. В конце концов, застройщик объявил, что денег на ввод домов нет, Калининский суд после обращения жильцов соседних домов признал многоэтажку на Герцена - Камышинской опасной: экспертиза выявила оседание грунта. Дольщики получили квартиры от ТДСК, а недострой будет снесен за счет средств бюджета. Власти объявили, что на его месте после демонтажа появится сквер.

Бывший руководитель ПСК"Континент" стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия он вывел деньги и активы компании, что и привело к потере средств дольщиков.

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Двери и окна уйдут с молотка. Недостроенный дом дольщиков в Тюмени распродают по частям

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Теги: ПСК Континент, Герцена - Камышинская, обманутые дольщики, строительство



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Развитие сюжета:

Ранее 21.08.2019 13:50 Мск В Тюмени снесут долгострой, простоявший почти 20 лет

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