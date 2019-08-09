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Общество Свердловская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Первый рейс новый Airbus A320neo "Уральских авиалиний" совершит в Симферополь

Новый борт "Уральских авиалиний" Airbus A320neo первый пассажирский рейс совершит из Екатеринбурга в Симферополь, передаёт корреспондент Накануне.RU. Затем запланирован рейс в Благовещенск. В целом самолет будет работать как на российских, так и на международных рейсах.

"Уральские авиалинии" представили свой первый Airbus A320neo. Самолет поступил пятой по объему перевозок авиакомпании России прямо с завода во французской Тулузе – это первый в парке перевозчика совершенно новый самолет.

Самолет будет находиться в операционном лизинге с китайской компанией CDB Aviation. В рамках контракта с этим партнером "Уральские авиалинии" получает еще три A320neo. Всего до конца 2019 года перевозчик надеется получить еще четыре новых самолета, в том числе два "Эрбаса" данного типа.

"Уральские авиалинии" будут первым российским эксплуатантом A320neo с двигателями LEAP-1A от американско-французской фирмы CFM International (S7 эксплуатирует A320neo с американскими силовыми установками Pratt & Whitney PW1100G).

Новый борт "Уральских авиалиний" скомпонован восемью креслами бизнес-класса и 168 эконом-класса. Эксплуатировать самолет перевозчик собирается на российских и международных направлениях.

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Первый рейс новый Airbus A320neo "Уральских авиалиний" совершит в Симферополь

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Теги: Airbus, A320neo, Уральские, авиалинии



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