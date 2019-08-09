"Йода нет". После радиационного ЧП на объекте Минобороны жители Северодвинска штурмуют аптеки

Жители Северодвинска раскупили йод в аптеках, а в продовольственных магазинах водку и вино, несмотря на заверения властей и военных о стабилизации ситуации после ЧП на полигоне, вызвавшего скачок радиации.

По сообщениям в соцсетях, местные жители скупили аптечные препараты йода в течение нескольких часов после объявления о взрыве. Также в число закупаемых товаров, "помогающих" при радиационном отравлении, попали водка и вино. Вероятно, знания были массово почерпнуты из нашумевшего сериала "Чернобыль" НВО.

Кроме того, судя по десяткам опубликованных фото, многие жители Северодвинска являются счастливыми владельцами карманных дозиметров. Все они показывали разные, но допустимые значения.

Напомним, накануне датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришёл в норму. Он составляет 0,3 микрозиверта в час.

Добавим также, что по сообщению Mash, пострадавших при взрыве на полигоне транспортировали сопровождающие в костюмах РХБЗ.

Прежде, чем выгрузить раненых из вертолета, они замеряли уровень излучения, исходящий от борта машины.

Инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Известно о двух погибших и 15 пострадавших. Причиной пожара, предположительно, стала детонация боеприпасов.