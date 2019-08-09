31 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Плохая дорога в больницу Газ-Сале (2019) | Фото: vk.com/1tyapkin

На Ямале медики проверят обстоятельства увольнения фельдшера, который лишился работы "за критику коллег"

Департамент здравоохранения Ямала разберётся в ситуации с увольнением фельдшера больницы из Газ-Сале Александра Тяпкина, который потерял работу якобы за критику благоустройства территории вокруг клиники, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 7 августа на своей странице "ВКонтакте" Тяпкин опубликовал видео, на котором показал, как выглядит территория вокруг газсалинской больницы. После первых же осадков грунтовку размывает, из-за этого попасть к врачу становится сложнее, рассказал фельдшер. На следующий день главврач Тазовской райбольницы, к которой приписана клиника в Газ-Сале, якобы потребовал от фельдшера "уволиться по собственному желанию".

В Центре медицинской профилактики, который от имени окружного депздрава общается с прессой, Накануне.RU сообщили, что сотрудники департамента взяли ситуацию на контроль.

"В департаменте внимательно наблюдают за ситуацией, сложившейся в Газ-Сале после заявления одного из фельдшеров о давлении со стороны руководства медучреждения. Принято решение тщательно и объективно разобраться в сложившейся ситуации", - сообщили медики.

Тяпкина попросили письменно рассказать о случившемся.

"Он сможет детально изложить причины нарушения кодекса этики и служебного поведения, действующего в медицинской организации. По итогам служебного расследования, после выяснения обстоятельств нарушения этических норм со стороны работника, будет принято решение", - добавили в Центре.

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На Ямале медики проверят обстоятельства увольнения фельдшера, который лишился работы "за критику коллег"

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Теги: Александр Тяпкин, фельдшер, увольнение, Центр медицинской профилактики



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