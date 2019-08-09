31 Августа 2020
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Общество Челябинская область
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске ремонт дорог в рамках нацпроекта идет с отставанием от графика

В Челябинске ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идет с отставанием от графика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, в настоящий момент в городе выполнено 30% от общего объема дорожного ремонта, но дорожники надеются завершить все запланированные объекты в срок.

В текущем году дорожники планируют отремонтировать 950 тысяч кв. метров дорожного покрытия. Заключены контракты с подрядчиками для работ на 23 объектах. На 18 объектах работы ведет компания "Нижавтодорстрой", также же заключен контракт с челябинской подрядной организацией ООО "Дорстройтех–лизинг" на ремонт порядка 130 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Кроме того, идет строительство двух развязок — двухуровневой на пересечении Троицкого тракта и улицы Дарвина и плоскостной на Дарвина — Блюхера.

Особое внимание уделяется качеству асфальтобетонной смеси. Его проверяют в лаборатории управления дорожных работ. Также помогают лаборатории миндора и независимая "УралНИИстром".

"На сегодняшний день нареканий по качеству нет", - подчеркнул заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

На ремонт дорог в рамках нацпроекта городу был выделен 1 млрд руб., в настоящий момент работы выполнены на сумму порядка 320 млн руб.

Дорожники в течение августа должны догнать утвержденный график. Для этого в городе был запущен второй афальтобетонный завод. Все работы должны быть завершены до 25 октября.

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В Челябинске ремонт дорог в рамках нацпроекта идет с отставанием от графика

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Теги: ремонт дорог, нацпроект, Владимир Алейников,



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