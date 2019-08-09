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сергей носов, магадан (2018) | Фото:пресс-служба губернатора магаданской области

Американский журнал сравнил Носова с Путиным

Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью "Россия - это не только Путин". В материале автор Эмили Феррис дает положительную оценку не только действиям Кремля и президента Владимира Путина, но и хвалит губернатора Магаданской области Сергея Носова.

По мнению Феррис, Кремль назначает на высокие посты в регионах губернаторов, имеющих опыт как в деловом мире, так и в других полезных сферах. "Эта тенденция соответствует стратегии России в отношении дальневосточного региона", - отмечает она.

В качестве положительного примера в назначениях президентом губернаторов Феррис приводит губернатора Колымы Сергея Носова и главу Приамурья Василия Орлова. Автор отмечает, что их знания о стране, деловой опыт могут быть очень полезны. В частности, она подчеркивает, что Носов обладает значительным опытом в сфере металлургии, пишет Regnum.

Носов был назначен исполняющим обязанности губернатора Магаданской области 28 мая прошлого года, а затем избавился от приставки и.о., одержав победу на сентябрьских выборах главы региона. До этого он несколько лет работал мэром Нижнего Тагила.

В июне этого года эксперты "Национального рейтинга губернаторов" подтвердили существенное ухудшение положения главы Магаданской области Сергея Носова, зафиксированное социологами и получившее отражение в некоторых СМИ.

Напомним, в регионе оказался самый низкий по России рейтинг Владимира Путина. Стоит отметить, что данный показатель теперь официально учитывается администрацией президента при оценке эффективности глав субъектов РФ.

В рейтинге губернаторов за май-июнь Сергей Носов занял 17-е место, в предыдущем (за март-апрель) у него была 10-я позиция.

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Американский журнал сравнил Носова с Путиным

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Теги: сергей носов, магаданская область



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