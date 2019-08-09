В Екатеринбурге вооруженный штык-ножом мужчина пытался пройти в отдел судебных приставов

Задержан житель Екатеринбурга, который пришел к судебным приставом с ножом.

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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, 40-летний мужчина прибыл в Октябрьский районный отдел судебных приставов. При входе на вопрос о наличии при себе колюще-режущих предметов и оружия визитер ответил отрицательно. Однако при досмотре его личных вещей в сумке был обнаружен и изъят штык-нож без ножен.

Выяснилось, что у гражданина отсутствовали разрешающие документы на ношение данного вида оружия. О происхождении штык-ножа мужчина также не смог ничего толком сказать. В итоге он был передан сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств.

Как добавили в ведомстве, всего же начала 2019 года при прохождении досмотра в зданиях судов и структурных подразделений УФССП России по Свердловской области было выявлено более 6,5 тысяч предметов, запрещенных к проносу.