Лесные пожары угрожают Камчатке

Еще одному российскому региону – Камчатке - угрожают лесные пожары.

9 августа в Тигильском районе власти ввели особый противопожарный режим.

В середине июля в Пенжинском районе из-за лесных пожаров наблюдалось сильное задымление, сообщает Regnum. Людей эвакуировали из сел, был введен режим ЧС.

Пенжинский район горит с июня, туда были направлены оперативные бригады, села удалось отстоять.

Но власти приняли решение не тушить пожары в тундре и лесах, посчитав, что это "экономические нецелесообразно".

Напомним, в России горят около 3 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и в Якутии.

Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке.

Правительство РФ направит на тушение лесных пожаров сумму в 6 млрд рублей. Средства будут выделены из Резервного фонда.

МЧС провело анализ и выяснило, что главной причиной возгораний были не сухие грозы, а человеческий фактор. Большая часть природных пожаров в Сибири возникала вблизи дорог, это указывает на неосторожное обращение с огнем как основную причину возгораний.