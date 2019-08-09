"Уральские авиалинии" планируют открыть рейсы в Токио

С появлением в парке "Уральских авиалиний" самолета Airbus A320neo перевозчик планирует открыть рейсы в Японию, передает корреспондент Накануне.RU. По словам гендиректора компании Сергея Скуратова, новые самолеты могут совершать перелеты продолжительностью семь часов с полной загрузкой, так что теперь "Уральские авиалинии" планируют открыть рейсы Екатреинбург - Владивосток и Екатеринбург - Хабаровск, а из этих дальневосточных городов - в Токио.

"Это будут перелеты с одной посадкой из европейской части в Японию, также мы теперь сможем охватить практически весь Китай прямыми перелетами", - отметил Скуратов на презентации самолета.

"Уральские авиалинии" представили свой первый Airbus A320neo. Самолет поступил пятой по объему перевозок авиакомпании России прямо с завода во французской Тулузе – это первый в парке перевозчика совершенно новый самолет.

Самолет будет находиться в операционном лизинге с китайской компанией CDB Aviation. В рамках контракта с этим партнером "Уральские авиалинии" получает еще три A320neo. Всего до конца 2019 года перевозчик надеется получить еще четыре новых самолета, в том числе два "Эрбаса" данного типа.

"Уральские авиалинии" будут первым российским эксплуатантом A320neo с двигателями LEAP-1A от американско-французской фирмы CFM International (S7 эксплуатирует A320neo с американскими силовыми установками Pratt & Whitney PW1100G).

Новый борт "Уральских авиалиний" скомпонован восемью креслами бизнес-класса и 168 эконом-класса. Эксплуатировать самолет перевозчик собирается на российских и международных направлениях.