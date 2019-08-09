"Спартак" обыграл на выезде "Тун" в Лиге Европы

Московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" со счётом 3:2 в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

За красно-белых впервые отличился аргентинский нападающий Эсекьель Понсе (22 минута), также дублем в матче отметился Зелимхан Бакаев (29, 73), при этом оба гола получились зрелищными. В составе хозяев забивали Ниас Хефти (52) и Симоне Рапп (59).

Кроме этого, Андре Шюррле во втором тайме не реализовал пенальти, который сам же заработал.

Ответная встреча состоится 15 августа в Москве.