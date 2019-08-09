31 Августа 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

Губернатор Югры попросит Грефа снизить ставки по ипотеке

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова планирует провести рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава региона поднимет вопрос о снижении процентной ставки по жилищным займам, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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Власти Югры ранее направили в окружное отделение Сбербанка предложение о рассмотрении возможности снижения дольщикам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию, процентной ставки по ипотеке, а также предоставления ипотечных каникул. Напомним, законопроект позволяет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отложить выплату ипотечного кредита на срок до шести месяцев. Эти меры Наталья Комарова намерена обсудить с Германом Грефом лично.

Сбербанк, напомним, объявил о снижении ставок по ипотеке.

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Губернатор Югры попросит Грефа снизить ставки по ипотеке

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Теги: Наталья Комарова, Сбербанк, ставки по ипотеке, Герман Греф



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