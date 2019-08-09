Губернатор Югры попросит Грефа снизить ставки по ипотеке

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова планирует провести рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава региона поднимет вопрос о снижении процентной ставки по жилищным займам, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Власти Югры ранее направили в окружное отделение Сбербанка предложение о рассмотрении возможности снижения дольщикам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию, процентной ставки по ипотеке, а также предоставления ипотечных каникул. Напомним, законопроект позволяет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отложить выплату ипотечного кредита на срок до шести месяцев. Эти меры Наталья Комарова намерена обсудить с Германом Грефом лично.

Сбербанк, напомним, объявил о снижении ставок по ипотеке.