В Сургуте достройкой долгостроев займутся инвесторы

Губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки в Сургут встретилась с обманутыми дольщиками. Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей, эта встреча стала уже третьей в этом году.

Исполняющий обязанности главы города Алексей Жердев представил Наталье Комаровой отчет об исполнении дорожной карты, которая была разработана городскими властями по поручению губернатора. Для строительства ряда домов найдены инвесторы, которые планируют завершить строительство до конца текущего года и до января 2020 года

В частности это дома №5 и №6 ЖК "Кедровый", дом в 41 микрорайоне "Салаир", дом в 20А микрорайоне "СФ Новострой" и дом в первом микрорайоне ЖК "Восход".

В ответ на опасения жильцов о качестве проводимых работ, губернатор поручила властям Сургута организовать общественную приемку домов. Информация о приемке будет размещена на сайте мэрии. Напомним, ранее Алексей Жердев подписал распоряжение о создании общественной комиссии по приемке домов, которые не были вовремя сданы в эксплуатацию.

Решить проблемы ЖК "Риверхауз" дома №2, 5 и 6 в микрорайоне 21-22 вызвалась компания "Брусника Сургут". Однако их условия не устраивают владельцев недвижимости. Было принято решение, что инвестор проведет переговоры с каждым дольщиком, для того, чтобы удовлетворить их запросы. Кроме того, потенциальные инвесторы просчитывают варианты достройки домов №2, 6 ЖК "Уютный" в 44 микрорайоне.

Наиболее сложная ситуация складывается с домами ЖК "Любимый". Застройщик уверяет, что самостоятельно способен справиться с проблемами, однако по словам дольщиков, ситуация не меняется с января текущего года. Наталья Комарова поручила своему заму Андрею Зобницеву провести 9 августа встречу с застройщиком, жителями, представителями банков и другими заинтересованными сторонами и выработать решение, которым в том числе может стать инициирование банкротства застройщика.