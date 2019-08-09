Работодатели Курганской области должны своим сотрудникам более 50 млн рублей

В этом году у судебных приставов Зауралья на 40% стало меньше работы по исполнительным производствам о взыскании с работодателей задолженности по зарплате.

В 2018 году таких производств было более 2 тыс., сейчас - 1 тыс. 381 производство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Оказалось, что работодатели региона должны своим сотрудникам 56 млн руб.

За 6 месяцев этого года судебные приставы возбудили 653 исполнительных производства на сумму 19,5 млн руб., почти 450 производств окончены фактическим исполнением.