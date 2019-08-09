В управлении по борьбе с коррупцией МВД в Красноярске прошли обыски

ФСБ провела обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Красноярскому краю.

По неофициальным данным, высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки.

По данным ТАСС, обыск проводился в отношении сотрудников прошлых лет. "Это обычная плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников", – заявил источник.

Телекомпания ТВК со ссылкой на свои источники сообщает, что задержан замначальника отдела Евгений Мотин.

В июле ФСБ задержала начальника управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева.

Высокопоставленного полицейского подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В кабинете Миляева и в его квартире прошли обыски.

При этом сообщалось, что при обыске у него якобы обнаружили крупную сумму денег. Источники опровергли эту информацию.