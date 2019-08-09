Экс-президента Киргизии отправили в следственный изолятор

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Он будет находиться там до 26 августа. Атамбаева обвиняют в коррупции, нелегитимной трансформации земель и других преступлениях, по некоторым данным, он может иметь отношение к освобождению лидера преступной банды Азиза Батукаева.

Бывший глава Киргизии может получить пожизненный срок, если его признают виновным. Сам же он свою вину полностью отрицает, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, накануне в Киргизии правоохранители и спецназ вытеснили сторонников Алмазбека Атамбаева с центральной площади Бишкека.