В Москве прошел пикет психоактивистов в поддержку Дарьи Беляевой

Вечером 8 августа на Чистопрудном бульваре прошла серия одиночных пикетов в поддержку жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, которой вменяют контрабанду наркотиков из-за покупки антидепрессанта в польской интернет-аптеке.

Девушки и юноши, стоящие у памятника казахскому поэту и мыслителю Абаю Кананбаеву с плакатами: "Депрессия наказуема", "Я/Мы Дарья Беляева", "Болезнь не преступление" притягивают взгляды заинтересованных граждан. Молодая пара подходит и общается с пикетирующими, выражая свою поддержку. Это Арман и Медина, художники из Казахстана.

"Ситуация с протестами в Казахстане абсолютно такая же, все те же механизмы используются на всех уровнях. Мы не знали об истории Беляевой, но это, конечно, трэш. Мы сами активисты и такие вещи поддерживаем. Символично, что в Алматы пикеты тоже проходили у памятника этому поэту", - рассказала Медина Базаргали.

У некоторых из пикетирующих есть свои психиатрические диагнозы, у других – много знакомых с ментальными расстройствами.

"Само дело мне кажется абсурдным, сажать из-за антидепрессанта, за желание лечиться? Мне кажется, это просто атака на более незащищенные категории граждан", - считает одна из активистов общественного движения "Психоактивно".

Ее заменяет девушка с зелеными волосами, у нее в руках плакат с надписью "Депрессия наказуема". Активисты считают, что в отношении Дарьи нарушен пункт 2 статьи 18 Федерального закона №323 "Об основах охраны здоровья граждан", который гарантирует получение лекарств гражданам.

"У нас в стране недостаточно психотропных препаратов. Но люди хотят вылечиться и пробуют разные методы: всяческие комбинации антидепрессантов, электросудорожную терапию, и в том числе заказывают таблетки. У этого препарата странный статус: он не запрещен, но и в аптеках его нет", - считает девушка.

К месту пикета все чаще подходят прохожие. Еще одна пара останавливается и обсуждает происходящее между собой. Но говорить на камеру молодые люди отказывается, по их словам, родители девушки работают в госучреждении.

Процессия перемещается от памятника Абая Кунанбаева к памятнику Грибоедова. С плакатом к нему выходит художница Саша Старость.

"Это знаковое дело, потому что оно отражает сразу несколько проблем: стремление закрывать уголовные дела ценой человеческой жизни, неправильное и непропорциональное вменение о производных и непродуманные законы в целом. Потому что каждое вещество имеет сотни тысяч производных, их невозможно перечислить, третье – это схлопывание доказательной медицинской практики. Мне кажется, важно поддерживать Дашу, потому что, кроме психоактивистов, это сделать не кому", – рассказала Саша.

По ее словам, Дарья сейчас находится в тяжелом депрессивном состоянии. Прохожие все чаще останавливаются, задают вопросы. Кто-то, увидев плакат, шепчет другу в ухо: "228 – та самая, народная". Среди толпы зевак мужчина средних лет в синем пиджаке обращается к Саше.

– Девушка, у вас все в порядке?

– А вы как думаете? – парирует та.

– Сейчас полиция приедет!

– Пикеты законны, согласовывать их не нужно, – холодно отвечает девушка.

– Да? Я в этом сомневаюсь! – заявляет мужчина и, надев очки, уходит к метро. Сашу заменяет Катрин и буквально через пару минут к ней подходят двое полицейских. Они интересуются, кто такая Дарья Беляева, и просят предъявить документы. За диалогом внимательно следят прохожие, вокруг Катрин образуется толпа человек из тридцати. Полицейские уходят, и толпа рассасывается.

Напомним, 24-летняя жительница Екатеринбурга Дарья Беляева была задержана в конце апреля. Девушка, страдающая шизотипическим расстройством, заказала в международной интернет-аптеке антидепрессант "Элонтрил". В отношении Дарьи было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов"), на прошлой неделе ей было предъявлено обвинение. Ей грозит от 10 до 20 лет заключения.

Действующее вещество в таблетках – бупропион – не входит в список наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, в перечне сильнодействующих и ядовитых веществ его нет. В России его можно было купить в аптеке по рецепту до 2016 года, он не запрещен. В Европе его назначают не только при депрессиях различного типа, а также для лечения табачной зависимости.

Напомним, ранее стало известно, что москвичке грозит уголовное дело за покупку препарата для неизлечимо больного сына. Елену Боголюбову так же подозревают в контрабанде психотропных веществ.